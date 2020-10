Unfall in Hildesheim

Führerloser Schulbus rauscht in Hecke – Kinder leicht verletzt

Schulbus-Unglück in Hildesheim: Die Ursache ist noch unklar. (Quelle: Martin Dziadek/imago images)

Am Montagmorgen hat sich ein Schulbus im Hildesheimer Stadtteil Neuhof plötzlich in Bewegung gesetzt. Der Fahrer versuchte noch, das Gefährt zu stoppen – doch die Fahrt endet erst in einem Vorgarten.

In Hildesheim hat sich ein führerloser Schulbus selbstständig gemacht und ist in eine Hecke gekracht. Dabei wurden Schüler, Lehrer und der Busfahrer verletzt. Gegen 11.20 Uhr wollten zwei Lehrer mit 19 Schülern einer dritten Klasse der Grundschule Neuhof mit dem Bus zum Sportunterricht fahren. Doch es gab Probleme mit den Bustüren.

Im Gespräch mit t-online schilderte Polizeioberkommissar Makowski von der Pressestelle der Polizei Hildesheim, dass der Busfahrer noch einmal ausgestiegen sei, um die Probleme mit den Türen zu untersuchen. Aus bisher unbekannter Ursache habe sich der Bus dann an der abschüssigen Stelle von selbst in Bewegung gesetzt und sei die Straße heruntergerollt.

Sachschaden und mehrere Verletzte

Zum Stehen kam der Schulbus in einem Vorgarten. Dabei wurden nicht nur eine Hecke, ein Baum und eine Straßenlaterne beschädigt. Vier Kinder und ein Lehrer wurden leicht verletzt, zwei Kinder wurden vorsorglich in Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer stürzte beim Versuch, dem Bus hinterherzulaufen. Auch er wurde leicht verletzt und erlitt zudem einen Schock.

Der Schaden wird von auf einen niedrigen Fünf-stelligen Eurobetrag geschätzt. Die Aufräumarbeiten dauern an.