Corona-Pandemie in Deutschland

Wieder mehr als 2.600 Neuinfektionen – zwölf Menschen tot

06.10.2020, 08:09 Uhr | dpa

Park in Berlin: In den deutschen Großstädten steigen die Werte besonders stark an. (Quelle: Travel-Stock-Image/imago images)

Schon am Freitag stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf mehr als 2.600 Fälle an. Nun ist sie erneut so hoch. Zuletzt waren die Werte im April auf diesem Stand.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat zum zweiten Mal binnen weniger Tage die Schwelle von 2.600 überschritten. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2.639 neue Corona-Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen bekanntgab. Das sind nur knapp weniger als am Freitagmorgen, als mit 2.673 Neuinfektionen innerhalb eines Tages der höchste Wert seit der zweiten Aprilhälfte gemeldet worden war.

Die Zahl der AKTIVEN #Coronavirus-Fälle in 🇩🇪 stieg gestern der RKI-Tagesstatistik zufolge um 727 auf 28.112 ➡️ höchstes Niveau seit dem 29. April.



Veränderung gegenüber

- vorgestern: 3% 😳

- dem Montag der Vorwoche: +18% 😳

- dem Tiefststand vom 15. Juli: +504% 😳@welt pic.twitter.com/QCQJPN7EFq — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 6, 2020

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des RKI mindestens 303.258 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 6.Oktober, 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9546. Das sind zwölf mehr als am Vortag. Rund 265.600 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Reproduktionszahl leicht gesunken

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Montag bei 1,21 (Vortag: 1,23). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 1,08 (Vortag: 1,14). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.