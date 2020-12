Pelzfarmen lassen "Monsterfüchse" für deutsche Abnehmer leiden

Zusammengepfercht, verwundet, erblindet: So hausen Füchse in Finnland, die allein wegen ihres Pelzes gezüchtet werden. Tierschützer deckten die erbärmlichen Zustände auf – und brisante Verbindungen nach Deutschland.



Finnland ist der größte Fuchsfellproduzent Europas. Ganze Landstriche werden durch Pelzfarmen dominiert. Allein 2019 wurden hier knapp zwei Millionen Füchse gezüchtet. Dem Deutschen Tierschutzbüro liegt umfangreiches Bildmaterial aus vier Fuchs-Farmen vor, in denen erbärmliche Zustände herrschen. Sogenannte "Monsterfüchse" leben hier zusammengepfercht auf engstem Raum. Die Tiere sind fünf Mal so schwer wie gewöhnliche Polarfüchse. Ihr übergroßer Pelz landet offenbar auch in deutschen Modegeschäften.