LIVERKI-Chef zur Corona-Lage

"Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert"

14.01.2021, 09:45 Uhr | ds, dpa

Über 1.200 Corona-Todesfälle in 24 Stunden – doch noch immer ist unklar, ob die RKI-Zahlen nach den Feiertagen wieder stimmen. Was sagt das RKI zur aktuellen Pandemie-Situation? Verfolgen Sie die Pressekonferenz live.

Das Robert Koch-Institut meldet einen Höchststand bei den Corona-Toten, doch noch immer ist unklar, ob die Fallzahlen nach den Feiertagen zum Jahreswechsel wieder aussagekräftig sind. Wie schlimm ist die Corona-Lage in Deutschland wirklich, wie verbreitet ist die mutierte Virus-Variante aus Großbritannien und wann sinken eigentlich die Zahlen in Deutschland wieder?



Auf diese Fragen wird das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen Antworten geben können. Die Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler können Sie oben im Videostream und hier im Liveticker verfolgen.

RKI zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland

10.07 Uhr: "Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert. Wir müssen verhindern, dass sich die neuen Varianten verbreiten", warnt Wieler.

10.05 Uhr: "Andere Atemwegsfunktionen sind deutlich weniger ausgeprägt als in den Vorjahren", erklärt Wieler. Dies zeige: Die Maßnahmen wirken.

10.04 Uhr: "Alle Fälle der neuen Virusmutation wurden durch Reisende verursacht", erklärt Wieler und appelliert an die Bevölkerung, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.

10.03 Uhr: "Die Intensivmedizinische Versorgung war noch nie so belastet wie momentan", warnt Wieler.

10.02 Uhr: "Am Ende dieses Jahres werden wir die Pandemie kontrolliert haben", eröffnet Wieler die PK. "Wir müssen auf ein niedrigeres Niveau." Es gebe keinen anderen Weg als die aktuellen Maßnahmen, so Wieler.

10 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

9.58 Uhr: Die Pressekonferenz wird in wenigen Minuten beginnen. Die Journalisten warten – natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand – bereits auf den RKI-Chef Lothar Wieler.

9.45 Uhr: Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Wann die Zahlen wieder aussagekräftig sind, ist eine der spannenden Fragen, die das RKI auf der Pressekonferenz ab 10 Uhr beantworten könnte.

9.34 Uhr: In Deutschland sind laut RKI mittlerweile 43.881 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Zudem gab es am Mittwoch 25.164 neue Positiv-Tests. Die Gesamtzahl der Infizierten in Deutschland steigt damit auf 1.978.590. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 151,2 – das ist deutlich über der Zielmarke von Bund und Ländern, die 50 beträgt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.