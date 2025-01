Nach dem Anschlag von Aschaffenburg kündigt der Kanzler eine Reaktion an. Seine Worte zeugen gleichermaßen von Ahnungs- und Hilflosigkeit.

Olaf Scholz reagierte schnell – zumindest wollte er diesen Eindruck vermitteln. Noch am Mittwochabend saß er direkt nach seiner Rückreise aus Paris mit den Chefs des Bundeskriminalamtes (BKA), der Bundespolizei und der Innenministerin Nancy Faeser zusammen. Schon wieder hatte ein Geflüchteter zwei Menschen getötet – in diesem Fall ein psychisch kranker Afghane ein Kleinkind und einen 41-jährigen Mann in Aschaffenburg. Man müsse die Tat nicht nur "schnell aufklären", sondern auch "die nötigen Konsequenzen" ziehen.