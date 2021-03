Wegen schwerer Covid-Erkrankung

Mutter sieht Baby nach fünf Wochen zum ersten Mal

01.03.2021, 21:04 Uhr | dpa

Hand einer Mutter auf dem Bett eines Neugeborenen (Symbolbild): In Großbritannien infizierte sich eine Frau in der Schwangerschaft mit Corona, ihr Kind sah sie erst jetzt. (Quelle: Carles Navarro/imago images)

Ellie Wright infizierte sich in der Schwangerschaft mit Corona. Nach der Geburt wurde sie ins künstliche Koma versetzt. Noch ist sie schwach – doch ihr Kind konnte sie nun endlich erstmals sehen.

Bewegende Geschichte: Fünf Wochen nach der Geburt hat eine schwer an Corona erkrankte Mutter in Großbritannien erstmals ihr Baby gesehen. Weil sie noch schwach sei, habe Ellie Wright (20) sich nicht aufgerichtet, aber die Hand ihres Sohnes Leo ergriffen, berichteten die Sender BBC und Sky News.

Die junge Frau hatte sich in der 30. Schwangerschaftswoche infiziert. Allerdings konnte sie keine überlebensnotwendige Behandlung erhalten, bevor das Kind geboren war, wie das Krankenhaus in der mittelenglischen Stadt Walsall mitteilte. Nachdem Leo per Kaiserschnitt zur Welt gekommen war, wurde seine Mutter für mehrere Wochen in ein künstliches Koma versetzt.

Die 20-Jährige wird vermutlich lange brauchen, bis sie wieder fit ist. Nach Wochen künstlicher Beatmung müsse sie wieder Essen, Trinken, Sprechen und Gehen lernen, hieß es. Baby Leo aber entwickle sich prächtig und habe mittlerweile das Krankenhaus verlassen, sagte seine Großmutter Michelle Stankevitch.