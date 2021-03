Im Video: Besuch in Schrozberg

So leben die Menschen mit einer Corona-Inzidenz von über 1.000

19.03.2021, 07:58 Uhr | dpa, pf

Schrozberg in Baden-Württemberg ist plötzlich deutschlandweit bekannt. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Kindergarten meldete die Gemeinde eine Inzidenz von über 1.000. Die Spitze scheint noch nicht erreicht. (Quelle: dpa)

Innerhalb von nur einer Woche ist aus der kleinen Gemeinde Schrozberg in Baden-Württemberg einer der am stärksten belasteten Corona-Hotspots in Deutschland geworden. In einem Kindergarten verbreitete sich die britische Variante des Virus unter den Kindern und beim Personal. Apothekerin Birgit Kammleiter testet auch noch nach Feierabend zahlreiche besorgte Einwohner in der Gemeinde auf eine Infektion. "Die Leute wollen die Oma besuchen oder müssen sie betreuen", schildert sie ihre Erfahrungen.

Wie es sich in einer Gemeinde mit einer Inzidenz von über 1.000 lebt und wie die Bürgermeisterin mit der Situation umgeht, erfahren Sie im Video oben. Hier können Sie sich den Beitrag auch direkt anschauen.