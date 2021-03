Rangeleien mit Polizei

Hunderte Teilnehmer bei Anti-Lockdown-Demo in Potsdam

20.03.2021, 18:22 Uhr | dpa

Ein Trommler begleitet den Autokorso gegen die Beschränkungen im Lockdown in Potsdam. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB (Quelle: dpa)

Hunderte haben am Samstag in Potsdam gegen die staatliche Corona-Politik demonstriert. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei. Auf Plakaten wurde der Rücktritt der Bundesregierung gefordert.

Hunderte Menschen haben am Samstag in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam gegen die staatliche Corona-Politik protestiert. Ein dpa-Fotograf sprach von bis zu 500 Teilnehmern. Die Polizei konnte zur Teilnehmerzahl keine Angaben machen.

Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, kam es bei dem Protest an mehreren Stellen zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Mindestens drei Personen sollen festgenommen worden sein. In der Potsdamer Innenstadt kam es zu Verkehrseinschränkungen, die Breite Straße sei am Nachmittag voll gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Einen weiteren Protest gegen den Lockdown gab es in Form eines Autokorsos, der zweispurig vom Filmmuseum bis zur Zeppelinstraße reichte.

"Ausgeschwurbelt": Gegendemo mit 100 Teilnehmern

Vor dem Filmmuseum versammelten sich auch knapp 100 Menschen für eine Gegendemo unter dem Motto "Ausgeschwurbelt - Gemeinsam gegen Corona, Quatschdenken und Nazigeschwurbel!". Ein linkes Aktionsbündnis hatte dazu aufgerufen.

Der Inzidenzwert in der Brandenburger Landeshauptstadt lag am Samstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit 97,0 nur knapp unter dem kritischen Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. In Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten über der 100er Marke werden ab Montag jüngste Lockerungen zurückgenommen, wenn diese hohe Inzidenz drei Tage lang anhält.