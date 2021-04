In der Nähe von Paris

Vier Menschen sterben bei Absturz eines Kleinflugzeugs

18.04.2021, 17:58 Uhr | dpa

Ein Kleinflugzeug in der Luft: Der verunglückte Flieger ist von dem Verkehrsflughafen Beauvais bei Paris gestartet. (Quelle: imago images)

Auf einem Feld östlich von Paris ist ein Touristen-Kleinflugzeug zerschellt. Dabei sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.

Beim Absturz eines Touristen-Kleinflugzeugs sind in der Nähe von Paris am Sonntag vier Menschen um Leben gekommen. Der Flieger sei in dem östlich der französischen Hauptstadt gelegenen Departement Seine-et-Marne auf einem Feld bei Saint-Pathus rund 50 Meter neben einer Straße zerschellt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf die dortige Feuerwehr.

Das Wrack sei gegen 14 Uhr gefunden wurden. Ersten Angaben zufolge soll es sich um einen Instruktionsflug gehandelt haben. Der Flieger sei von dem internationalen Verkehrsflughafen Beauvais rund 80 Kilometer südlich der französischen Hauptstadt gestartet. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.