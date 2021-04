Auch Drogen gefunden

Polizei löst Techno-Party in Brühl auf

25.04.2021, 14:05 Uhr | dpa

Polizeiwagen in Nordrhein-Westfalen: Die Beamten fanden auch Betäubungsmittel (Symbolbild). (Quelle: Kirchner-Media/Wedel/imago images)

Ein Passant alarmierte in Nordrhein-Westfalen die Polizei, weil er laute Musik und Gesang hörte. Die Beamten stießen daraufhin auf eine illegale Techno-Veranstaltung.

In einem Gebäude in einem Brühler Industriegebiet hat die Polizei eine illegale Techno-Party mit rund 30 Gästen aufgelöst. Ein Zeuge rief am späten Samstagabend die Beamten, weil er laute Musik und singende Menschen gehört habe, teilte die Polizei mit.



Vor Ort beobachteten die Polizei-Beamten dann "regen Personenzulauf" und bunten Lichtschein. 20 Menschen hielten sich den Angaben zufolge an der Rückseite des Gebäudes auf, nachdem sie es durch den Hintereingang verlassen hatten. 10 weitere Gäste waren noch im Gebäude selbst.

Die Polizei schrieb 32 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung. Bei einigen Partygästen habe sie zudem Betäubungsmittel entdeckt, hieß es in der Mitteilung am Sonntag.