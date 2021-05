Unfall auf A6 im Saarland

Fußgängerin wird von Lkw erfasst und stirbt

07.05.2021, 19:53 Uhr | dpa

Eine Frau kostete das Betreten einer Autobahn im Saarland das Leben. Sie ist mit einem Lkw zusammengeprallt und dabei tödlich verletzt worden. Das Schicksal der Fußgängerin ist kein Einzelfall.

Auf der Autobahn 6 im Saarland ist am Freitag eine Fußgängerin tödlich verunglückt. Die 69-jährige Frau sei gegen Mittag zwischen der Anschlussstelle Homburg und dem Autobahnkreuz Neunkirchen mit einem Lkw zusammengeprallt und tödlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Warum sie auf die Fahrbahn getreten sei, stehe noch nicht fest.

Erst kürzlich ist auch ein Fußgänger auf der Autobahn 8 bei Stuttgart von einem Wagen erfasst und getötet worden. Die Identität des Toten blieb vorerst unklar, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.



Fahrbahn zu Fuß überquert

Der mit einer kurzen dunklen Hose und einem Kapuzenpulli bekleidete Mann habe am Mittwochabend die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu Fuß überquert. Ein 28 Jahre alter Autofahrer habe den Fußgänger offenbar zu spät wahrgenommen und mit seinem Fahrzeug erfasst, hieß es.



Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit des Autofahrers hätten sich nicht ergeben. Der Unfall habe sich kurz vor 22 Uhr, also bereits in der Dunkelheit, ereignet. Der Fußgänger sei noch an der Unfallstelle gestorben.