Was jetzt auf uns wartet

Animation zeigt: Hier kommt jetzt der Wetterumschwung

Kühl kam der Mai bislang daher. Jetzt ziehen neue Luftmassen über Deutschland – und bringen die Wende. Ab wann das Wetter richtig gut wird und wo, zeigt die Vorhersage.



Nach dem stellenweise doch recht ungemütlichen Wetter an Pfingsten verlief auch der Start in die neue Woche sehr wechselhaft. Tief "Nathan" sorgte für Wind und Regen, nur selten kam die Sonne durch. Das ändert sich in den kommenden Tagen, ein Wetterumschwung kündigt sich an. Dafür sorgen Ausläufer des Azorenhochs, die die Temperaturen in zahlreichen Regionen Deutschlands auf über 20 Grad steigen lassen.

In unserer Animation sehen Sie, wo es in den kommenden Tagen noch richtig nass wird und welche Regionen sich schon über richtig sommerliches Wetter freuen können. Das Video sehen Sie hier oder oben im Artikel.