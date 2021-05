Deutscher knackt 90-Millionen-Eurojackpot

Der Eurojackpot gehört mit bis zu 90 Millionen Euro zu den größten Lotterien. Seit sechs Wochen schaffte aber niemand mehr den Hauptgewinn. Jetzt hat ein Spieler aus Hessen richtig getippt.

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht an einen einzigen Gewinner in Hessen. Mit den Gewinnzahlen 15 – 26 – 35 – 37 – 43 und den beiden Eurozahlen 3 und 8 lag nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal ein Spieler richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.