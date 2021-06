Wetter-Kolumne im Video

Hoch "Afra" bringt Sommerhitze zurück

Zahlreiche Regionen in Deutschland erlebten in den vergangenen Tagen extreme Wetterlagen. Während es am Freitag noch zu Unwettern kommen kann, wird es am Wochenende durchaus freundlicher. (Quelle: t-online)

Mit dem Wochenende beruhigt sich auch die Wetterlage in Deutschland. Im ganzen Land wird es sommerlich, mit Temperaturen bis an die 30-Grad-Marke.

Es war eine Woche mit vielen Extremwetterlagen. An einigen Orten fiel in einer Stunde so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat zu dieser Jahreszeit. Am Wochenende wird es nun ruhiger und auch die Temperaturen steigen wieder auf sommerliche Werte.



Wie das Wetter am Wochenende bei Ihnen und wo es am wärmsten wird, erklärt Expertin Michaela Koschak im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.