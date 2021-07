Nach Hauseinstutz in Florida

Zahl der Toten steigt – zwei Kinderleichen in den Trümmern gefunden

01.07.2021, 03:39 Uhr | AFP

Trauer in Miami: Noch mehr als 140 Menschen gelten als vermisst. (Quelle: Gerald Herber/AP/dpa)

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der geborgenen Todesopfer erneut gestiegen. Mehr als 140 Menschen gelten noch als vermisst.

Nach dem Teileinsturz eines Hochhauses in Florida sind die Leichen von zwei Kindern in den Trümmern gefunden worden. "Wir haben zwei weitere Leichen unter den Trümmern gefunden", sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwoch. "Mit großem Bedauern und echtem Schmerz muss ich bekanntgeben, dass es sich um zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren handelt."

Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 18. Mehr als 140 Menschen gelten immer noch als vermisst. Es wird deswegen befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch stark ansteigen wird.

Das zwölfstöckige Wohngebäude Champlain Towers South war vor einer Woche mitten in der Nacht teilweise eingestürzt. Rettungskräfte suchen seitdem in den Trümmern fieberhaft nach Vermissten. Die genaue Ursache für das Unglück ist unbekannt. Ein Gutachten hatte aber bereits 2018 "große strukturelle Schäden" an dem Gebäude festgestellt.

An diesem Donnerstag reist US-Präsident Joe Biden an den Unglücksort. Der Präsident wird die Stadt Surfside nördlich von Miami Beach gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill besuchen und sich ein Bild vom Ausmaß der Katastrophe machen.