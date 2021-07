Inzidenzwert sinkt unter 5

RKI meldet Anstieg bei R-Wert und Neuinfektionen

03.07.2021, 04:32 Uhr | AFP

In einem Labor werden Proben auf Corona getestet (Symbolbild). Der R-Wert ist in Deutschland wieder auf 1,0 gestiegen. (Quelle: Elvis Gonzalez/imago images)

Die Gesundheitsämter in Deutschland melden weiterhin niedrige Zahlen bei den Neuinfektionen. Seit Freitag gab es 671 neue Fälle. Binnen 24 Stunden verzeichnete das RKI 16 weitere Todesfälle.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter fünf Fälle pro 100.000 Einwohner gefallen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, sank der Wert auf 4,9. Am Freitag hatte er bei 5,0 gelegen und am Samstag vergangener Woche bei 5,9.

Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 671 Corona-Neuinfektionen sowie 16 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 3.730.353, die Zahl der Corona-Toten beträgt 91.023. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gibt das RKI mit etwa 3.627.800 an.

Auch wenn die Corona-Fallzahlen derzeit sehr niedrig sind, gibt die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus Anlass zur Sorge. Der Anteil der Ansteckungen mit der zuerst in Indien festgestellten Variante an allen Corona-Neuinfektionen verdoppelte sich laut RKI in der dritten Juniwoche erneut auf nun 37 Prozent. Die Experten gehen davon aus, dass Delta spätestens in dieser Woche zum dominierenden Virusstamm in Deutschland wird.