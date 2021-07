Hubschrauber im Einsatz

Bis zu 40 Meter – Motorradfahrer stürzt Schlucht hinab

03.07.2021, 19:53 Uhr | dpa

Luftrettung im Einsatz (Archivbild): Nach dem Unfall am Riedbergpass brachte ein Rettungshubschrauber den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Quelle: Sylvio Dittrich/imago images)

In einer Kurve kam er von der Straße ab und stürzte bis zu 40 Meter in die Tiefe: Im bayrischen Landkreis Oberallgäu wurde ein Motorradfahrer nach einem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fiel er am Riedbergpass in der Nähe von Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) samt Motorrad in die Tiefe. Er wurde dabei schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.