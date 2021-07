Rekord-Niederschläge

Sturm und Hagel sorgen für Überflutungen in Graz

30.07.2021, 23:50 Uhr | t-online, wan

In Graz haben am Freitagabend starke Regenfälle und stürmischer Wind zu extrem hohen Wasserständen geführt. Mehrere Bäche schwollen so an, dass die Warnstufe rot erreicht wurde.

Ein heftiges Unwetter hat in Graz für Hochwasser und Hagel gesorgt. Die Feuerwehr hatte mehr als 200 Einsätze, knapp 200 Kräfte waren im Stadtgebiet unterwegs. Sie rief die Bewohner auf, dringend Keller und überflutete Straßen zu meiden.

Auch die Stadtverwaltung warnte Bürger vor unnötigen Autofahrten und überschwemmten Straßen. In wenigen Stunden wurden bis zu 160 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erreicht. Der Gabriachbach, ein eigentlich kleines Gerinnsel, erreichte einen Wasserstand von vier Metern. Das Mobilfunknetz war teilweise zusammengebrochen. Verantwortlich ist das Tief Ferdinand, dass von den britischen Inseln bis zu den Alpen gezogen ist. Es wurden Böen mit bis zu 103 Kilometer pro Stunde gemessen.