Wohnhausbrand

Acht Verletzte bei Wohnhausbrand in Berlin-Prenzlauer Berg

31.07.2021, 05:05 Uhr | dpa

Die Berliner Feuerwehr löscht das Feuer in einem Wohngebäude an der Prenzlauer Promenade in Berlin-Pankow. Foto: Fabian Sommer/dpa. (Quelle: dpa)