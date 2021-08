Glühender Trump-Anhänger

US-Moderator und Impfgegner stirbt an Covid-Folgen

09.08.2021, 11:34 Uhr | t-online

Er verbreitete Verschwörungstheorien über das Corona-Virus und wetterte gegen die Impfung. Schließlich infizierte er sich selbst. Jetzt ist der rechte Moderator Dick Farrel tot.

Der rechte Moderator und Corona-Verschwörungstheoretiker Dick Farrel aus dem US-Bundesstaat Florida ist tot. Der 65-Jährige starb am 4. August an den Folgen seiner Covid-Erkrankung nach einem rund dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt. Kurz vor seinem Tod habe er bereut, sich nicht impfen gelassen zu haben. Das berichtete der Spiegel am Montag.

Farrel verbreitete in seiner Sendung immer wieder Verschwörungstheorien, auch über das Coronavirus. Zuletzt wetterte er besonders gegen die Impfkampagne der US-Regierung und den US-Virologen Anthony Fauci. Erst im Juni warnte er in seiner Sendung ausdrücklich vor der Corona-Impfung.

Der treue Trump-Anhänger unterstützte unter anderem auch die Behauptungen über den angeblichen Wahlbetrug bei der letzten US-Präsidentschaftswahl und verbreitete sie weiter.