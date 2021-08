Wetter in Deutschland

Mehr als 30 Grad – Wo "Elfi" den Hochsommer zurückbringt

Badewetter am Ostseestrand in Rostock: An der Küste kann vereinzelt die 25-Grad-Marke geknackt werden. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

Die kühlen Tage sind vorbei, "Elfie" bringt den Sommer zurück: Das Hochdruckgebiet schaufelt Luftmassen aus der Sahara nach Deutschland, mancherorts bleibt die Wärme wohl bis übers Wochenende.

In Deutschland wird es in den nächsten Tagen wieder hochsommerlich warm. Grund ist Hoch "Eflie", das sich von Süden nach Norden ausbreitet. "Am Mittwoch gibt es am Nachmittag Richtung Nord- und Ostsee noch vereinzelt Schauer und Gewitter, es bleibt aber überwiegend trocken", sagt Andreas Gassner vom Wetterdienst DTN. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Hamburg, 25 Grad in Köln, 28 Grad in Freiburg und 29 Grad in München.

"Am Donnerstag bleibt es meist trocken, im Norden sind noch einige Wolken am Himmel, im Süden hingegen bleibt es wolkenlos". In Hamburg erreichen die Temperaturen 26 Grad, ebenso in Berlin. In Köln sind am Donnerstag 28 Grad zu erwarten, in Freiburg 31 Grad und in München sind es 29 Grad.



Schwüle Hitze im Süden



"In der Südhälfte wird es am Freitag heiß und die Luftfeuchtigkeit steigt. Dann ist mit dem ein oder anderen Regenguss und Gewitter zu rechnen, die lokal auch etwas stärker ausfallen können", so der Experte. Heiß wird es aber auch im Osten: Berlin wird laut dem Wetterexperten am Wochenende die 30-Grad-Marke knacken. "An der Nord- und Ostsee bleiben die Temperaturen hingegen durchgehend unter 25 Grad. Am ehesten wird die 25-Grad-Marke noch vereinzelt an der Ostsee geknackt." Ansonsten liegen die Temperaturen an den Küsten zwischen 20 und 25 Grad.



"Am heißesten wird es im Südwesten am Ober- und Hochrhein und im Breisgau. Hier ist mit Temperaturen bis 32 Grad zu rechnen", sagt Andreas Gassner. Dasselbe gilt für den Raum Stuttgart und München. Eine akute Waldbrandgefahr besteht laut Gassner aber nicht: "Die Schauer und Gewitter bringen eher eine Entspannung der Waldbrandgefahr".







Wie lange die Hitze bleibt – da sind sich die Modelle nicht ganz einig: "Bis Montag gibt es jedoch gute Chancen auf Temperaturen nicht weit unter 30 Grad", so der Meteorologe. "Der Süden und Osten haben nächste Woche immer noch gute Chancen auf sommerliche Verhältnisse zwischen 25 Grad und 30 Grad".