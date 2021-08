Zulieferer für Rewe

Großmetzgerei muss wegen Corona-Ausbruch schließen

20.08.2021, 23:34 Uhr | t-online, wan

In Offenbach muss eine Metzgerei die Produktion für zwei Wochen schließen. Grund ist ein Corona-Ausbruch. Pikant: Das Unternehmen war gerade erst wegen Hygienemängeln an einem anderen Standort in den Schlagzeilen.

Der Standort Dreieich der Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg ist am Freitagabend vorübergehend geschlossen worden. Das Gesundheitsamt des Kreises Offenbach teilte mit, dass in Absprache mit der Unternehmensleitung alle Mitarbeiter in eine 14-tägige Quarantäne geschickt wurden. Am Freitag waren 61 Mitarbeiter der Metzgerei positiv getestet worden. Die meisten von ihnen wohnen in einem Hotel.

Vorwürfe gegen Filiale in Frankfurt

Damit hat die Metzgerei binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Frankfurter Betrieb der Metzgerei, die das Unternehmen Rewe beliefert, wurden einem Bericht des Hessischen Rundfunks zufolge schwere Hygienemängel entdeckt. Unter anderem soll es starke Verschmutzungen, Schimmel an einer Kühlanlage, Rost an Betriebsmitteln und der Bausubstanz und fehlende Waschmöglichkeiten für Mitarbeiter gegeben haben. Die Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. OHG gehört seit 1986 zur Rewe-Handelsgruppe und ist im Bereich der Herstellung von Fleisch-, Wurst- und Schinkenprodukten tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 2.800 Mitarbeiter.