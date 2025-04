Amtsarzt veröffentlicht Gutachten Trumps Gesundheitscheck: Ergebnis steht fest

Von afp 13.04.2025 - 16:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Er ist der bei Amtsantritt älteste US-Präsident aller Zeiten. (Quelle: Nathan Howard)

Das Ergebnis des Gesundheitschecks von Präsident Trump ist offiziell veröffentlicht. Sein Arzt bescheinigt ihm ausgezeichnete Gesundheit.

US-Präsident Donald Trump ist nach dem ersten Gesundheitstest seiner zweiten Amtszeit eine "ausgezeichnete Gesundheit" bescheinigt worden. "Präsident Trump hat eine ausgezeichnete kognitive und körperliche Gesundheit und ist voll und ganz in der Lage, die Pflichten des Oberbefehlshabers und Staatsoberhaupts zu erfüllen", heißt es in dem am Sonntag vom Weißen Haus veröffentlichten Arzt-Gutachten über den 78-Jährigen.

Trump hatte am Freitag in einer Militärklinik bei Washington den ersten jährlichen Gesundheitstest seiner zweiten Amtszeit bei seinem Amtsarzt Sean Barbabella absolviert. Er selbst sagte anschließend vor Journalisten in seiner Präsidentenmaschine Air Force One: "Ich fühle mich sehr gut in Form. Gutes Herz." Er habe auch einen kognitiven Test absolviert, fügte der 78-Jährige hinzu. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass ich alles richtig beantwortet habe."

Der US-Präsident hatte im Wahlkampf immer wieder über seinen jetzt 82 Jahre alten Vorgänger Joe Biden gelästert, den er als gebrechlich und senil darstellte. Allerdings löste Trump Biden als bei Amtsantritt ältesten US-Präsidenten der Geschichte ab. Auf die Gesundheit des mächtigen Politikers richtet sich deswegen große Aufmerksamkeit. Barbabella, der das Gutachten nun erstellt hat, ist Armee-Veteran und kämpfte unter anderem in Afghanistan und im Irak. Trump machte ihn zu Beginn seiner Amtszeit zu seinem Amtsarzt.