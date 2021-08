Anhaltende Unwetter

Wetterdienst warnt vor kräftigem Dauerregen in Ostdeutschland

Regen in Deutschland: Der Osten des Landes muss am Montag mit starken und lang anhaltenden Niederschlägen rechnen. (Quelle: T. Bartilla/Future Image/imago images)

Die Unwetterwarnungen für Ostdeutschland halten an. Am Montag müssen mehrere Bundesländer mit Stark- beziehungsweise Dauerregen rechnen. In anderen Teilen des Landes werden zudem Gewitter erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montag vor Unwettern mit kräftigem und lang anhaltendem Regen in Ostdeutschland. In einem Gebiet von der Südhälfte Brandenburgs über Sachsen, den Südosten Sachsen-Anhalts und Ostthüringen bis ins Bayerische Vogtland soll der Stark- beziehungsweise Dauerregen bis in den Nachmittag andauern. In Ostsachsen wird mit Niederschlägen bis in die Nacht hinein gerechnet.

Zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter könnten in dem Zeitraum niedergehen. In Richtung Lausitz schließt der DWD auch rund 100 Liter pro Quadratmeter nicht aus. Ein Großteil der Regenmengen wird zwischen 6 und 12 Uhr erwartet.

Über der Mitte und im Süden des Landes können sich zudem vereinzelte Gewitter bilden. Begleitet werden sie durch Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und steife Böen.