Suche nach Überlebenden

Hubschrauber der US-Marine stürzt vor Kalifornien ins Meer

01.09.2021, 09:35 Uhr | AFP

Helikopter vom Typ MH-60S über dem Ozean: Er stürzte etwa 6ß Seemeilen vor der Küste von Kalifornien in die Tiefe (Symbolbild). (Quelle: Stock Images stk108145/imago images)

Auf einem Routineflug stürzte er in die Tiefe: Vor der Küste Kaliforniens ist ein Hubschrauber der US-Marine abgestürzt. Rettungsteams suchen nun nach Überlebenden.



Vor der Küste Kaliforniens ist ein Hubschrauber der US-Marine abgestürzt. Derzeit seien Such- und Rettungsmaßnahmen in Gange, teilte die US-Pazifikflotte am Dienstag (Ortszeit) bei Twitter mit. Ein Vermisster habe bereits aus dem Wasser gerettet werden können.

Der Hubschrauber vom Typ MH-60S sei am Nachmittag zu einem "Routineflug" vom Flugzeugträger "Abraham Lincoln" aus aufgebrochen, der sich rund 60 Seemeilen vor der Küste San Diegos befand.

Mehrere Luft- und Bodeneinheiten der Küstenwache und der Marine waren den Angaben zufolge an dem Einsatz beteiligt. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, teilte die Marine zunächst nicht mit.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur AFP

US Pacific Fleet: Pressemeldung