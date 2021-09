Andere Surfer eilten zu Hilfe

Surfer stirbt nach Haiangriff vor Australien

05.09.2021, 15:20 Uhr | dpa

Ein junger Surfer ist nach einem Haiangriff am Emerald Beach, nördlich von Sydney, gestorben. Medienberichten zufolge verletzte der Raubfisch den Mann am Arm. (Quelle: t-online)

Auch die herbeigerufenen Sanitäter konnten ihn nicht wiederbeleben: Ein Surfer ist nach einem Haiangriff an der Ostküste Australiens seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein Surfer ist nach einem Haiangriff an der Ostküste Australiens ums Leben gekommen. Der etwa 30 Jahre alte Mann sei am rechten Arm und am Rücken schwer verletzt worden, teilten Rettungskräfte und Polizei am Sonntag mit. Andere Surfer seien ihm zu Hilfe geeilt, aber auch die herbeigerufenen Sanitäter hätten ihn nicht wiederbeleben können. Die Attacke geschah kurz vor 11.00 Uhr (Ortszeit) nahe Coffs Harbour, rund 480 Kilometer nördlich von Sydney.

Im vergangenen Jahr hatte Australien einen Rekord an tödlichen Haiattacken verzeichnet: Acht Menschen starben. Durchschnittlich gab es in dem Land in den vergangenen fünf Jahrzehnten einen tödlichen Haiangriff pro Jahr.