Unglück in Sachsen

Siebenjähriger stirbt nach Lkw-Unfall

24.09.2021, 22:18 Uhr | AFP

Unglück in Sachsen: Bei einem Lkw-Unfall ist ein Kind tödlich verletzt worden. (Quelle: Bernd Günther/imago images)

Dramatischer Verkehrsunfall in Sachsen: In Radeberg wurde ein siebenjähriges Kind von einem Sattelzug erfasst. Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Leben des Jungen zu retten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw ist in Sachsen ein siebenjähriger Junge tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Radeberg nordöstlich von Dresden. Dabei fuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug im Ortsteil Großerkmannsdorf an dem Kind vorbei. Aus bislang noch unbekannter Ursache wurde der Junge dabei schwer verletzt.

Rettungskräfte begannen noch vor Ort mit Maßnahmen zur Wiederbelebung und brachten das schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus. Dort erlag der Junge wenig später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und veröffentlichte einen Zeugenaufruf.