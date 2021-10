In einem Seniorenheim in Brandenburg sind acht Bewohner im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, weitere 42 sind erkrankt. Nur die Hälfte der Angestellten soll geimpft sein.

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Seniorenresidenz in Brandenburg sollen einem Medienbericht zufolge bereits acht Bewohner gestorben sein. Insgesamt seien in der Einrichtung in Schorfheide am Werbellinsee 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt, bestätigte das Gesundheitsamt des Landkreises Barnim dem RBB.