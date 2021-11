Neue Woche beginnt frostig

Wetteranimation zeigt Kältewelle: Hier ist Schnee möglich

Kältewelle drängt nach Deutschland: Nach recht milden Tagen, wird es nun deutlich kälter – in einigen Regionen könnte dann auch Schnee fallen. (Quelle: t-online)

Während die vergangene Tage in weiten Teilen des Landes mild waren, wird es nun frostiger. In manchen Regionen kündigen sich sogar erste Schneeschauern an. (Quelle: t-online/dtn)

Es ist wird langsam Winter in Deutschland: Nachdem man in weiten Teilen Deutschlands zuletzt milde Novembertage genießen konnte, kommt nun die erste Kältewelle. Die t-online-Wetteranimation gibt einen Überblick über die Veränderung in den kommenden Tagen.

Wo es in Deutschland schneien soll und wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie hier. Alternativ finden Sie die Videoanimation oben im Artikel.