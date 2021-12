Kleinkind-Impfungen in Deutschland

Angst vor Morddrohungen: Mutter spricht anonym vor der Kamera

01.12.2021, 19:33 Uhr | loe, t-online, IF

Eine Mutter verrät, wie sie mit einer Internetplattform Eltern legal dabei hilft, ihre Kinder impfen zu lassen – ohne Stiko-Empfehlung. Deswegen hat sie jetzt sogar Angst vor Morddrohungen.

Seit die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) in der vergangenen Woche grünes Licht für die Zulassung des Biontech-Impfstoffes für Kinder ab fünf Jahren gab, hoffen viele Eltern in Deutschland auf eine Empfehlung durch die Ständige Impfkommission. Am 20. Dezember soll es soweit sein.



Doch so lange wollen viele nicht warten. Eine Mutter gründete deshalb selbst eine Plattform, die Eltern und Ärzte, die Biontech schon jetzt an Kinder unter zwölf impfen, vermittelt – und das ganz legal.

Wie das Prinzip funktioniert, mit dem schon rund 30.000 Kinder unter zwölf Jahren geimpft wurden und warum sie jetzt Angst vor Morddrohungen haben muss, erzählt die Mutter im Videointerview hier oder oben.