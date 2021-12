30 Orte unter Wasser

Staudämme brechen nach starken Regenfällen in Brasilien

26.12.2021, 19:13 Uhr | dpa

Überflutungen in Bahia am 13.12.: Seit Wochen kommt es in dem Gebiet zu schweren Überschwemmungen. (Quelle: Isac Nobrega/Brazilian Presidency/Reuters)