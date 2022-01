Auf Twitter wird er gefeiert

Inder lässt sich immer wieder impfen – Jetzt schreitet die Polizei ein

12.01.2022, 13:54 Uhr | AFP, mk

Angeblich hat sich Brahmadev Mandal schon zwölf Mal gegen Corona impfen lassen, der 84-Jährige schwört auf die förderliche Wirkung. Für die Behörden in Indien wird der Fall dagegen immer peinlicher.

Brahmadev Mandal hat offenbar gewaltig Appetit – auf Corona-Impfstoff. Zwölf Mal hat sich der 84-Jährige angeblich schon impfen lassen und schwört auf die gesundheitsförderliche Wirkung. "Der Impfstoff ist ein Elixier des Lebens", sagt der Mann, der in Indien mittlerweile Promi-Status hat. Doch jetzt wollen die Behörden Mandals ungezügeltem Impfstoffkonsum einen Riegel vorschieben.



Wie die "Hindustan Times" berichtet, ermittelt die Polizei im Bundesstaat Bihar wegen Betrugs und Täuschung gegen Mandal. Angezeigt hat ihn der Leiter eines Gesundheitszentrums. "Wir wollen den Mann aber nicht juristisch verfolgen, sondern ihn davon abhalten, sich noch öfter impfen zu lassen", erklärt ein Vertreter der Einrichtung. Zwei medizinische Teams würden Mandal derzeit untersuchen, um seine Angaben zu überprüfen.



Brahmadev Mandal wirft den Behörden Heuchelei vor

Brahmadev Mandal sagte der Zeitung, er habe inzwischen Besuch vom Amtsarzt erhalten. Dieser habe ihn aufgefordert, die Behauptung zurückzunehmen, er habe sich schon zwölf Mal impfen lassen – ansonsten würden mindestens drei Mitarbeiter der Behörde ihre Jobs verlieren. Mandal bleibt allerdings dabei: "Die Impfstoffe haben bei mir schon gegen diverse Beschwerden geholfen". Den Behörden wirft Mandal Heuchelei vor: "Einerseits soll ich meine ,Behauptungen' zurücknehmen, andererseits wird gegen mich ermittelt." Dagegen will er sich juristisch wehren.

In den sozialen Medien wird Mandal inzwischen gefeiert, wie ein Blick auf Twitter zeigt. "Andere Leute nach der zweiten Impfung, Brahmadev Mandal nach der elften", heißt beispielsweise in diesem Twitter-Post:

Ein anderer Nutzer postet dieses Foto und schreibt darüber: "Omikron, nachdem Brahmadev Mandal sich elf Mal hat impfen lassen".

Und über diesem Meme steht: "Brahmadev Mandal nach der 206. Impfung in der 18- Corona-Welle".

Unterdessen verschärft sich die Corona-Lage in Indien wieder. Am Montag wurden fast 180.000 neue Infektionen registriert – fast sechs Mal so viel wie eine Woche zuvor. Mehrere Städte verhängten nächtliche Ausgangssperren und untersagten öffentliche Versammlungen. Angesichts einer extrem schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante haben die Behörden jetzt mit Booster-Impfungen begonnen. Ein Anrecht auf eine Drittimpfungen haben zunächst vorerkrankte Menschen ab 60 Jahren sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen und in anderen wichtigen Berufen.