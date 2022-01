Großeinsatz in Bielefeld

Reizgas in Schule versprüht: Neun Schüler im Krankenhaus

24.01.2022, 17:58 Uhr | dpa, t-online

Einen Großeinsatz löste am Nachmittag wohl der Einsatz von Reizgas an einer Bielefelder Gesamtschule aus. Neun Kinder müssen nach bisherigen Erkenntnissen im Krankenhaus behandelt werden.

Vermutlich durch Reizgas sind in Bielefeld am Montag 55 Kinder in einer Schule verletzt worden. Nach Informationen des Regionalsenders "Radio Bielefeld" müssen mindestens neun der betroffenen Kinder wegen Augenreizungen im Krankenhaus behandelt werden. Das Reizgas sei auf dem Mädchenklo, dem Flur und in einem Klassenraum versprüht worden.

Die Ermittlungen nach der versprühten Substanz und einem Tatverdächtigen waren am frühen Abend noch nicht abgeschlossen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Schule im Einsatz.