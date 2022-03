Vor der Karibik

Gestrandetes Kreuzfahrtschiff kann offenbar weiterfahren

15.03.2022, 10:36 Uhr | AFP, t-online, MaM

Eigentlich wollte es den Hafen verlassen, doch plötzlich lief es auf Grund: Vor Puerto Plata war ein riesiges Kreuzfahrtschiff auf den Meeresboden aufgelaufen. Tausende Touristen saßen fest.

Ein großes Kreuzfahrtschiff mit 3.000 Touristen und 1.600 Besatzungsmitgliedern an Bord ist vor der Dominikanischen Republik auf Grund gelaufen. Es habe am Montagnachmittag den Hafen von Puerto Plata verlassen wollen, als es plötzlich im Sand des Meeresgrundes stecken blieb, berichtet "Bloomberg".



Marine-Chef Ramón Betances Hernández sagte am Montag, das Schiff sei wegen "starker Winde" an der Nordküste des Karibikstaats auf Grund gelaufen. "Im Moment besteht keine Gefahr für Passagiere oder Besatzungsmitglieder." Die Hoffnung sei jedoch, das Schiff mit der nächsten Flut "aus seiner derzeitigen Position befreien" zu können. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt in Puerto Plata morgens rund zwei Meter, nachmittags rund 1,5 Meter.



Schiff kann seine Fahrt wohl fortsetzen

Ob das Schiff bereits weiterfahren konnte, ist nicht bekannt. Eine Nutzerin schrieb jedoch auf Twitter, dass das Schiff seine Fahrt kurz nach Mitternacht fortsetzen konnte.

Laut der Website der Betreiberfirma Norwegian Cruise Line ist die "Norwegian Escape" über 300 Meter lang und wiegt 165.000 Tonnen. Sie kann bis zu 4.200 Passagiere und 1.700 Besatzungsmitglieder beherbergen.