Polare Meeresluft

Meteorologen erwarten Frostnacht mit bis zu minus zehn Grad

02.04.2022, 17:33 Uhr | dpa

Bitterkalte Nacht statt Frühlingsgefühle im April: In der kommenden Nacht fallen die Temperaturen teils deutlich unter null. Im Süden warnt der Wetterdienst vor gefrierender Nässe.

In der Nacht zum Sonntag könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mancherorts zweistellige Minustemperaturen geben. Für die Mittelgebirge sagte der DWD in Offenbach am Samstag Frost von bis zu minus sieben Grad voraus.

Wo es aufklart und Schnee liegt, kann es in der Nacht zum Sonntag sogar minus zehn Grad kalt werden. Auch in der Nacht zum Montag werden den Angaben zufolge Tiefstwerte von null bis minus acht Grad erwartet.





Grund ist ein Zustrom polarer Meeresluft aus dem Norden. Im Süden sorgt ein Tief zunächst noch für Schneefall. Der DWD warnt dort vor überfrierender Nässe.