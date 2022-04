Unglück in Rheinland-Pfalz

Siebenjährige stirbt nach Unfall mit Traktor

29.04.2022, 12:39 Uhr | AFP

Eine Siebenjährige will in Rheinland-Pfalz eine Straße überqueren und wird dabei von einem Traktor erfasst – mit tödlicher Folge. Die Staatsanwaltschaft will nun den Unfallhergang ermitteln.

Im rheinland-pfälzischen Merzkirchen (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein Kind nach einem Unfall mit einem Traktor gestorben. Das siebenjährige Mädchen erlag in einer Klinik seinen Verletzungen, wie die Polizei in Trier am Donnerstagabend mitteilte. Demnach hatte das Kind am Nachmittag eine Straße im Ortsteil Körrig überquert, als es von dem Traktor erfasst wurde.

Die Siebenjährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dafür war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. In der Klinik starb sie kurze Zeit später. Um den Unfallhergang zu klären, beauftragte die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur afp