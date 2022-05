RKI: Bundesweite Inzidenz sinkt auf fast 500

Aktualisiert am 08.05.2022 - 10:50 Uhr

Das RKI meldet 8.488 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 3.230 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 11.718 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die Inzidenz sinkt ebenfalls.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitagmorgen mit 553,2 an. Am Donnerstag hatte die Inzidenz bei 566,8 gelegen, vor einer Woche bei 758,5. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.