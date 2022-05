"Unbekanntes Fieber": Nordkorea meldet 21 Tote

In Nordkorea meldet 21 weitere TodesfĂ€lle wegen eines "unbekannten Fiebers". Dies berichtet die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Ob die FĂ€lle in Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus in dem Land stehen, wird jedoch nicht von den Behörden bestĂ€tigt. Bisher wurde offiziell nur ein einziger Todesfall wegen Covid-19 gemeldet. Die Tatsache, dass diese FĂ€lle ĂŒberhaupt veröffentlicht werden, macht einen Zusammenhang aber sehr wahrscheinlich.

Der Agentur zufolge befinden sich derzeit rund 500.000 erkrankte Nordkoreaner in Behandlung. Erst am Donnerstag hatte die FĂŒhrung in Pjöngjang erstmals Corona-Infektionen in Nordkorea eingerĂ€umt, ohne allerdings Zahlen zu den Ansteckungen zu nennen. Machthaber Kim Jong Un hatte daraufhin den Notstand ausgerufen und einen landesweiten Lockdown angeordnet. So weit bekannt, wurde die Bevölkerung in Nordkorea nicht gegen das Coronavirus geimpft. Ein schwerer Ausbruch könnte Tausende TodesfĂ€lle nach sich ziehen.