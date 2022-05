Hohe Welle reißt Eltern und Tochter in den Tod

Aktualisiert am 20.05.2022 - 07:06 Uhr

Aktualisiert am 20.05.2022 - 07:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hohe Welle rei├čt Eltern und Tochter in den Tod

Offenbar aus heiterem Himmel wurde eine sechsk├Âpfige Familie in der Bretagne von einer ungew├Âhnlich hohen Welle mitgerissen. Nicht alle ├╝berlebten das Ungl├╝ck.

Eine Welle an der bretonischen K├╝ste in Frankreich hat ein Elternpaar und dessen jugendliche Tochter in den Tod gerissen. Drei weitere Kinder des Paars ├╝berlebten die Trag├Âdie bei Plogoff unversehrt, wie der Sender France Info unter Verweis auf die Pr├Ąfektur berichtete.