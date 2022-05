Freizeit Gro├č und m├Ąchtig: Warum Sprungt├╝rme faszinieren Von dpa 22.05.2022 - 13:59 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ein Mann springt im Freibad vom Zehn-Meter-Turm. (Quelle: Oliver Berg/dpa./dpa)

K├Âln (dpa) - Eine Geschichte ├╝ber Sprungt├╝rme muss mit einem Aufstieg beginnen. Gro├č und m├Ąchtig steht er da, azurblau beschienen. Vier kalte, metallische Leitern sind zu besteigen, bis man die Welt von oben sehen kann. Und merkt, wie sich ganz langsam ein flaues Gef├╝hl in der Magengegend ausbreitet.

Der Zehn-Meter-Turm im Stadionbad von K├Âln ist einer jener Orte, an die man sich ein Leben lang erinnert, wenn man einmal oben war - und vor allem fliegend wieder herunter gekommen ist. Vor fast 100 Jahren weihte hier noch Konrad Adenauer die erste Schwimm-Anlage ein. Seitdem haben sich unz├Ąhlige Menschen mit Todesmut in den Augen ins Wasser gest├╝rzt. Nun, im Sommer, geht es wieder los. In K├Âln, aber auch in vielen anderen B├Ądern der Republik.

Warum faszinieren uns Sprungt├╝rme? Kurze Nachfrage am Beckenrand. Tom, 22 Jahre alt, ist gerade wieder aufgetaucht, um den Hals tr├Ągt er eine Kette mit einer Muschel. "Surfer-Vibe" nennt er das. "Dieses Gef├╝hl, frei in der Luft zu sein, ein bisschen zu winken", sagt er, das sei das Tolle am Sprung. "Es kommt einem l├Ąnger vor, als es ist."

Der Sprung als Initiationsritus

Der Psychologe Simon Hahnzog sagt, schon das Freibad sei ein sehr besonderer Ort. Einer der wenigen, an dem sich verschiedene Gesellschaftsschichten vermischten, diese aber nicht sofort an ├äu├čerlichkeiten zu erkennen seien. Den Sprungturm selbst k├Ânne man wiederum in eine Reihe mit der Taufe stellen. Er sei Ort eines Initiationsritus.