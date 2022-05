In Baden-W├╝rttemberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Eine Bahn ist mit einem Bus zusammengesto├čen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein Zug ist bei Blaustein in der N├Ąhe von Ulm mit einem Bus kollidiert. Es gebe mindestens drei Verletzte, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Bus habe am Morgen einen Bahn├╝bergang im Stadtteil Arnegg ├╝berquert, als die Schranken heruntergefahren seien, hie├č es.