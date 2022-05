Aktualisiert am 24.05.2022 - 21:26 Uhr

Hannover (dpa) - In Hannover ist ein toter SÀugling gefunden worden. Die Polizei befrage derzeit einen 22-jÀhrigen Mann und eine 27 Jahre alte Frau, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Nach Medienberichten wurde die Babyleiche in einer MĂŒlltonne entdeckt. Die HintergrĂŒnde blieben zunĂ€chst unklar. Ermittler sicherten am Nachmittag Spuren am Fundort im Stadtteil Misburg-Nord.