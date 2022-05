Aktualisiert am 30.05.2022 - 07:39 Uhr

Nach einem kalten Himmelfahrtswochenende wird es in der kommenden Woche wieder freundlicher. Vereinzelt gibt es jedoch noch Bodenfrost und Gewitter – der Wochenausblick im Video.

Am Montag bleibt es in Deutschland erst einmal weiter kühl, passend zum meteorologischen Sommeranfang wird es zur Wochenmitte jedoch langsam wärmer. Vereinzelte Gewitter sind zwar nicht ausgeschlossen, in den meisten Regionen bleibt es aber überwiegend trocken.