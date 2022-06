Aktualisiert am 02.06.2022 - 18:11 Uhr

Berlin (dpa) - Die LĂ€nder wollen den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland schĂ€rfen und haben sich auf Änderungen im Staatsvertrag geeinigt. Das teilten die MinisterprĂ€sidenten am Donnerstag nach ihrer Sitzung in Berlin mit.