Aktualisiert am 02.06.2022 - 08:01 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2022 - 08:01 Uhr

Berlin (dpa) - Die Deutschen stehen gerne am Grill und das durch die Pandemie bedingt sogar h├Ąufiger. 28 Prozent der Befragten gaben in einer Studie der Marktforschungsberatung mafowerk an, durch das Coronavirus ├Âfter als zuvor ihren Rost anzuheizen. Und darunter sorgt immer h├Ąufiger Gas f├╝r die notwendige Hitze. Nummer eins bleibt die Holzkohle - obwohl sie sch├Ądlicher f├╝r die Natur sein soll. Stimmt das? Ein Faktencheck.