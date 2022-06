Neu Delhi (dpa) - Eine Bloggerin in Indien hat sich symbolisch selbst geheiratet. Dabei absolvierte sie in einem typisch roten Hochzeitskleid die ├╝blichen Rituale, die bei hinduistischen Hochzeiten dazugeh├Âren - nur ohne Mann und ohne Priester.

Ihre Hochzeit habe einen Vorteil, sie m├╝sse ihr Zuhause danach nicht verlassen, sagte die 24-j├Ąhrige Kshama Bindu der "Times of India". In dem patriarchalen Land ziehen Frauen in der Regel nach der Hochzeit ins Haus der Schwiegereltern - zusammen mit ihrem neuen Ehemann.

Urspr├╝nglich wollte Kshama Bindu sich am Wochenende bei einer gro├čen indischen Hochzeitsfeier in einem Tempel das Jawort geben. Doch dann gab es in dem Land, in dem Ehen zwischen Frau und Mann normalerweise arrangiert sind, eine Kontroverse in Medien und sozialen Netzwerken. Auch ihre Nachbarn seien nicht gl├╝cklich gewesen, sagte sie der "Times of India".