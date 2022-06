Wetter in Deutschland: Hier drohen nach der Hitze heftige Unwetter

Hitze in Deutschland ÔÇô zum Ende der Woche sind bis zu 35 Grad vorhergesagt. In einigen Landesteilen drohen Unwetter, wie die t-online-Wetteranimation zeigt.

Mit sommerlichen Temperaturen, Gewittern und Starkregen zeigt das Wetter in Deutschland auch in den kommenden Tagen viele Facetten. W├Ąhrend in einigen Regionen extreme Hitze zu erwarten ist, drohen in manchen Gebieten heftige Schauer und Gewitter, wie die Wetteranimation im Video zeigt.