Zentrum im Wallis

Erdbeben in der Schweiz auch in Deutschland zu spüren

01.07.2021, 14:07 Uhr | law, t-online

Am 1. Juli ist in der Schweiz ein Erdbeben der Stärke 3.9 aufgetreten. Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums zufolge, ereignete sich das Beben südöstlich von der Stadt Luzern. (Quelle: t-online)

Im Schweizer Kanton Wallis hat am Donnerstag die Erde deutlich gebebt. Bemerkbar war das auch bis Süddeutschland.

Manche Zeugen berichteten von einer Art Knall: In der Schweiz und angrenzenden Teilen wurde am Donnerstag ein moderates Erdbeben registriert. Das Beben um 13.11 Uhr hatte sein Epizentrum südöstlich von Bern unweit des Rhone-Gletschers. Erdbebendienste gaben die Stärke zunächst mit Werten von 3,8 bis 4,1 an. In der Region könne es auch zu leichten Schäden gekommen sein, meldete der Schweizer Erdbebendienst auf Twitter.

Zeugenmeldungen gibt es auch aus Teilen Baden-Württembergs. Die Seite erdbebennews.de berichtet, dass auch der äußerste Westen Österreichs sowie Orte in Norditalien betroffen waren.