Täter flüchtig

Zwei Verletzte nach Schüssen in Köln

24.11.2018, 20:31 Uhr | AFP

Blaulicht eines Polizeiautos: Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Köln nach Zeugen. (Quelle: Seelinger/imago)

In der Nacht zum Samstag sind in Köln mehrere Schüsse gefallen. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Der oder die Täter sind flüchtig.

In Köln hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag mehrere Schüsse abgefeuert und dabei mindestens zwei Männer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht worden, Lebensgefahr bestehe derzeit nach Einschätzung der Ärzte nicht. Die Hintergründe der Tat seien noch "vollkommen unklar".







Gegen 1.30 Uhr hätten sich mehrere Zeugen über den Notruf bei der Polizei gemeldet, hieß es in einer Mitteilung. Demnach schilderten die Anrufer, dass im Kölner Stadtteil Kalk mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Der oder die Täter flüchteten nach Angabe der Polizei unerkannt. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen.