Vorfall in Gotha

Mann bedroht Notarztteam mit Schreckschusspistole

07.01.2019, 17:53 Uhr | dpa

In Thüringen ist ein Notarztteam von einem Patienten bedroht worden. Der 44-Jährige zückte plötzlich eine Schreckschusspistole.

Ein 44 Jahre alter Mann hat in Gotha ein Notarztteam mit einer Schreckschusspistole bedroht. Ein Freund des Mannes hatte am Sonntag die Rettungskräfte gerufen, nachdem der 44-Jährige im Hausflur umgefallen war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Mann das Bewusstsein wiedererlangte, bedrohte er nach Angaben der Polizei den Notarzt und sein Team mit der Waffe. Diese flüchteten sich ins Freie und verständigten die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde zwar die Pistole nicht gefunden, dafür entdeckten die Beamten eine Machete und stellten sie sicher.